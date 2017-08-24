Грибной фестиваль пройдет в районном центре Яр Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:58





Первый межрайонный грибной фестиваль состоится в республике. Праздник пройдёт в эту субботу, 26 августа в Ярском районе.

«Грибников привезут на автобусе в лес, в течение часа они будут собирать грибы. Затем жюри оценит их «добычу» и подведёт итоги. Кроме того в программе — конкурс костюмов гриба и грибника, ярмарка грибной продукции. Желающие смогут изучить грибницу под микроскопом», — рассказал Трефилов ТРК "Моя Удмуртия".

Для грибного фестиваля даже написан гимн. Праздник включён в программу событийного туризма района.