Безработица в Удмуртии официально упала ниже 1 процента

Опубликована: Сегодня 10:33

Официальный уровень безработицы в Республике Удмуртия среди экономически активного населения упал ниже 1%, сообщает региональный Минтруд.

На 1 августа этого года, официальное количество безработных составляет менее 8 тысяч. При этом около 13 тысяч потерявших работу граждан было устроено местной службой занятости за первые семь месяцев 2017 года, сообщает "Сусанин".

В республике действует более 50 программ, позволяющих безработным приобрести новые профессии. Чаще всего переобучение ведётся по рабочим специальностям

По информации общероссийского портала по поиску вакансий Город Работ, число вакансий упало до 8 тысяч. Но вот уже 6 месяцев подряд число вакансий колеблется в пределах 10-11 тысяч. В пятёрку наиболее востребованных профессий входят: менеджер, продавец, оператор, менеджер по продажам и водитель. Работодатели ищут: - рабочий персонал – 18,4%; - торговля – 13,8%; - производство – 10,5%; - транспорт и логистика – 7%; - административный персонал – 5,2%; - информационные технологии – 5,1%; - строительство и недвижимость – 4,8%; - учёт и финансы – 3,4%; - высший менеджмент – 3,3%.

Работа в сфере нефтедобычи, машиностроения, металлообработки и металлургии считается одной из самых высокооплачиваемых. Так, прямо сейчас в Воткинске крупная компания ищет профессионального сварщика с окладом 110 000 рублей. Для сравнения, вакантное место финансового директора в Ижевске оценивается в 100 000 рублей. Всего в Удмуртии порядка 50 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

https://susanin.news/udmurtia/business/20170824-240529/#hcq=SLAdctq



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