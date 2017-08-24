Прожиточный минимум в Удмуртии во втором квартале в среднем вырос на 360 рублей

Опубликована: Сегодня 11:13

Правительство установило величину прожиточного минимума в Удмуртии за второй квартал 2016 года в расчёте на душу населения – 8934 рубля, для трудоспособного населения – 9468 рублей, пенсионеров – 7286 рублей, детей – 8964 рубля. 

Пресс-служба правительства сообщила, что в I квартале 2017 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения равнялась 8574 рублям. Во II квартале она увеличилась на 360 рублей и составила 104,4% по отношению к предыдущему кварталу. Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил во втором квартале 101,2% (в I квартале 2017 года – 100,4%).

Величина прожиточного минимума по отношению к предыдущему кварталу увеличилась для трудоспособного населения на 393 рубля или на 4,3%, для пенсионеров - на 279 рублей или на 4,0%, для детей - на 332 рубля или на 3,9%.

Удмуртстат сообщил, что во II квартале 2017 года по сравнению с предыдущим значительный рост цен наблюдался на следующие товары, занимающие наибольший удельный вес в потребительской корзине: капусту белокочанную свежую – в 2,3 раза, картофель – в 1,9 раза, лук репчатый – в 1,8 раза, морковь – в 1,6 раза, свёклу столовую – на 45,9%, яблоки – на 17,4% апельсины – на 10,7%, бананы – на 7,9%, говядину (кроме бескостного мяса) – на 0,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,2%.

Несколько снизились цены на огурцы свежие – на 48,1%, помидоры свежие – на 22,2%, куры охлаждённые и мороженые – на 4,6%, рыбу мороженую разделенную (кроме лососевых пород) – на 3,2%, яйца куриные – на 0,3%, кисломолочные продукты – на 1,5%, сахар-песок – на 5%.


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