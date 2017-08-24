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В центре Киева в день независимости Украины полиция расследует убийство иностранца
Опубликована: Сегодня 11:56 В центре Киева застрелили иностранного гражданина, преступникам удалось скрыться. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции украинской столицы Оксана Блыщик.
«В 23:30 (время совпадает с мск. — RT) полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения», — говорится в сообщении Блыщик в Facebook.
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