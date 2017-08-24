Представитель МИД РФ Мария Захарова: у убитой в Лос-Анджелесе остался ребенок в США

Опубликована: Сегодня 13:27





После этого, отец-убийца похитил сына и скрылся в неизвестном направлении, но спустя сутки полиции удалось напасть на след преступника. Его застрелили рядом с домом приятеля. Ребенок не пострадал.Мария Захарова, представитель МИД России на своем брифинге сообщила, что Даниил Морозов гражданин России.UPD: Как стало известно, Наталья Ившина (ставшая в первом браке Сергеевой и во второй раз вышедшая замуж за Константина Морозова) родилась в Сарапуле. Семья 15 лет прожила в США, но фактически распалась. Наталья опасалась мести бывшего мужа и забрала Даниила.По сообщению источника, близкого к семье, Наталья скрывала место проживания от бывшего мужа. Но тот каким-то образом смог найти свою бывшую жену и сына, после чего и разыгралась трагедия.Сейчас родственники ищут средства на доставку тела на родину. Даниилу исполнилось 9 лет и существует опасность, что сейчас его, как гражданина США, или передадут на усыновление чужой семьи или под опеку американских родственников.