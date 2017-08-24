На «Армии-2017» Концерном Калашников представлена новая снайперская винтовка

Опубликована: Сегодня 12:49





«Калашников» представил снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), которая развивает концепции легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД). Образец, представленный на «Армии-2017», будет одним из лучших в мире в своём классе.

«Преимущества этой винтовки заключаются в её эргономичности (удобстве и эффективности. — RT) и точности. Точность боеприпасов равна примерно одной угловой минуте. Это очень высокий стандарт для винтовки-полуавтомата такого калибра», — рассказал RT директор по специальным проектам концерна «Калашников», чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин.

При израсходовании магазина затвор остаётся в открытом положении. Для смены магазина достаточно просто снять затворную задержку. Приклад регулируется по длине. Вес винтовки - 4,2 кг. Патроны 7,62×54 мм и натовский патрон 7,62×51 мм обеспечивают стрельбу на дальность до 1200.

По словам Ильина, снайперу, который использует этот тип винтовки, необязательно иметь при себе дополнительное оружие для обороны. «Магазин СВЧ большой ёмкости, а сама винтовка хорошо управляется накоротке».