В Удмуртии школьницу на крыльце магазина сбила Lada Granta

Опубликована: Сегодня 13:02

Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке вечером накануне, 23 августа. 

Информагентство «Сусанин» со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, сообщает:«Водитель «Лады Гранты» – женщина 1960 года рождения – не справилась с управлением».

Пострадавшая под колесами 11-летняя девочка попала в больницу. По словам очевидцев, школьница стояла на крыльце магазина, когда в него въехал автомобиль.
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