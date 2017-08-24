|
В Удмуртии школьницу на крыльце магазина сбила Lada Granta
Опубликована: Сегодня 13:02 Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке вечером накануне, 23 августа.
Информагентство «Сусанин» со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, сообщает:«Водитель «Лады Гранты» – женщина 1960 года рождения – не справилась с управлением».
Пострадавшая под колесами 11-летняя девочка попала в больницу. По словам очевидцев, школьница стояла на крыльце магазина, когда в него въехал автомобиль.
Загрузка...