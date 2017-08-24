Глава Пентагона в Киеве принимает парад ко Дню независимости Украины

Опубликована: Сегодня 16:22

На главной улице Киева Крещатике прошел военный парад ко Дню независимости Украины. Его принимает министр обороны страны Степан Полторак. Кроме того, там присутствовали главы оборонных ведомств девяти стран – участниц НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает портал 112.ua. Присутствует там и украинский президент Петр Порошенко. 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе участники так называемой АТО в Донбассе, и более 200 военнослужащих армий НАТО, Молдавии и Грузии промаршируют по украинской столице.



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