Единая Россия получила первое места в бюллетенях в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:53





Больше всего первых номеров в бюллетенях на выборах в заксобрания российских регионов досталось «Справедливой России», в Краснодарском крае и Пензенской области, в Северной Осетии первый номер достался ЛДПР, в Саратовской области – «Яблоку», на Сахалине – «За женщин России», пишет ТАСС.Пресс-службы удмуртского ЦИКа сообщила, что по итогам жеребьевки порядок размещения наименований политических партий определился следующим образом: № 1 – «Единая Россия», № 2 – «Коммунистическая партия РФ», № 3 – «Коммунисты России», № 4 – ЛДПР, № 5 – «Родина» и № 6 – «Справедливая Россия».Ранее стало известно, что республиканский ЦИК зарегистрировал списки шести партий.