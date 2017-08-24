Единая Россия получила первое места в бюллетенях в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:53

Партия «Единая Россия» по итогам жеребьевки получила первое место в избирательных бюллетенях на выборах в Госсовет Удмуртии, сообщил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Больше всего первых номеров в бюллетенях на выборах в заксобрания российских регионов досталось «Справедливой России», в Краснодарском крае и Пензенской области, в Северной Осетии первый номер достался ЛДПР, в Саратовской области – «Яблоку», на Сахалине – «За женщин России», пишет ТАСС.

Пресс-службы удмуртского ЦИКа сообщила, что по итогам жеребьевки порядок размещения наименований политических партий определился следующим образом: № 1 – «Единая Россия», № 2 – «Коммунистическая партия РФ», № 3 – «Коммунисты России», № 4 – ЛДПР, № 5 – «Родина» и № 6 – «Справедливая Россия».

Ранее стало известно, что республиканский ЦИК зарегистрировал списки шести партий.



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