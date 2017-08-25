Власти Удмуртии помогут семье погибшей в Лос-Анджелесе Натальи Морозовой

Опубликована: 24 Августа 2017 г. 08:49

Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что республика окажет всю помощь семье Ившиных из Сарапула, чью дочь Наталью в Соединенных Штатах Америки застрелил бывший муж. 

В частности Бречалов сказал: "Это ужасная трагедия, я соболезную семье. Мы связались с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог приехать к бабушке."

В пресс-службе Главы и Правительства Удмуртии, говорят, что помогут в и доставке тела на родину, и в попытках вывезти в Удмуртию сына Натальи, гражданина США.


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