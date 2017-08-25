Новые стадионы откроют в трех школах Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:24





На работы направлено более 53 млн рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщается на официальном сайте города.На стадионах появятся комплексы спортивных сооружений - футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, круговые и линейные беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальные площадки с резиновым покрытием и ограждением, дорожки для разбега с ямой для прыжков в длину, площадки с тренажерами и другие объекты.Самая высокая готовность к сдаче объекта - на стадионе школы № 70, следующий стадион - у школы № 32, и к 29 августа планируется завершить работы на стадионе школы № 100.