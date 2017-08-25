|
Новые стадионы откроют в трех школах Ижевска
Опубликована: Сегодня 10:24 1 сентября торжественные линейки в школах №№ 32, 70 и 100 пройдут на новых современных стадионах, рассказала начальник Управления образования Администрации Ижевска Светлана Петрова.
На работы направлено более 53 млн рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщается на официальном сайте города.
На стадионах появятся комплексы спортивных сооружений - футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, круговые и линейные беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальные площадки с резиновым покрытием и ограждением, дорожки для разбега с ямой для прыжков в длину, площадки с тренажерами и другие объекты.
Самая высокая готовность к сдаче объекта - на стадионе школы № 70, следующий стадион - у школы № 32, и к 29 августа планируется завершить работы на стадионе школы № 100.