Один из родственников Даниила Морозова, оставшегося без родителей, уже в США

Опубликована: Сегодня 08:51

Власти США взяли на попечение 9-летнего гражданина РФ и США Даниела Морозова, отец которого убил мать ребенка и затем был застрелен полицией, и ограничили контакты с ним из-за пережитой ребенком драмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе генерального консульства России в Сан-Франциско Максима Гончарова.

Генеральное консульство установило и поддерживает связь с родственниками ребенка как по линии матери, так и по линии отца, которые заявили о желании установить опеку на Даниелом. Один из родственников уже находится в Лос-Анджелесе и пытается получить доступ к ребенку.

"В связи с тем, что Даниел Морозов также имеет гражданство США, вопрос о его дальнейшей судьбе будет рассматривать в американском суде. Родственникам мальчика даны соответствующие разъяснения. Будем и дальше оказывать всю необходимую консульскую помощь в рамках нашей компетенции", — заключил Гончаров.

Представитель офиса прокурора по округу Санта-Барбара ранее подтвердила РИА Новости, что ребенок находится под опекой Управления по делам семьи и детей Лос-Анджелеса.

22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России.


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