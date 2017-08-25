Концерн Калашников разработал машину для подавления уличных безпорядков

Опубликована: Сегодня 09:35





Концерн "Калашников" разработал спецмашину "Щит", предназначенную для разгона полицией массовых безпорядков. Об этом в среду сообщает "Калашников медиа".

"Многофункциональные системы защиты и прочая полицейская техника разрабатывается сегодня во многих странах мира. Поиск актуальных решений и работа в новых сегментах позволила нам создать данную платформу. Помимо комплекса "Щит" мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт", - приводит издание слова гендиректора концерна Алексея Криворучко.

Машина снабжена защищенной кабиной, водометом и стальным щитом, а по своей технической оснащенности и производительности комплекс "Щит" превосходит существующие зарубежные аналоги.