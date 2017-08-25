12 вахтовиков погибли при падении автобуса в море

Опубликована: Сегодня 11:32



Фото: RT. Фото: RT.

В результате падения автобуса в море в Краснодарском крае двенадцать человек погибли, 20 были спасены, судьба троих неизвестна, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Всего в автобусе находились 35 человек - это рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в поселке Волна.

Автобус упал с пирса, который строится для нефтегазовой компании. Автобус принадлежит компании, ведущей строительство.



Причины происшествия устанавливаются. На месте индицента работают 20 водолазов, 17 из которых - водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда. На место также доставлена водолазная станция для заправки воздушных баллонов для работы водолазов под водой. Глубина моря в этом месте составляет 12 метров.