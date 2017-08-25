Попытка взорвать антироссийский памятник в Киеве не удалась

Опубликована: Сегодня 12:23





Монумент в виде меча, вонзенного в карту России, пытались подорвать на Украине.

ТАСС со ссылкой на представителя полиции Киева сообщает: "Памятник не поврежден, из-за брошенного в его направлении взрывного устройства рядом образовалась яма глубиной 10 см."

Кроме того, в полиции подтвердили, что 24 августа неизвестные облили памятник белой краской.

Монумент высотой в 2,5 метра был открыт в Киеве 15 августа. Он представляет собой меч, вонзенный в карту России, а у его подножия изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями. Композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе, Киеву ее передали представители общественных организаций.