Власти Удмуртии собрались взять 8 миллиардов рублей кредитов

Опубликована: Сегодня 13:55





Правительство Удмуртии объявило аукционы на привлечение коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Конкурсы проведут в несколько этапов. Первые аукционы на 4 миллиарда рублей проведут в сентябре, всего планируется привлечь кредитов на 8 миллиардов рублей по ставке 9,75% годовых сроком на 1 года. Процентная ставка может снизиться по итогам торгов.

Займы пойдут на погашение прежних кредитов, взятых по более высоким ставкам, что позволит снизить расходы бюджета. Ожидается, что при снижении ставки даже на 1% экономия составит около 100 миллионов рублей.