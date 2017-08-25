В убийстве и поджоге в доме на Нижней в Ижевске обвиняют 46-летнего мужчину

Опубликована: Сегодня 14:40





Пожар в доме на улице Нижняя в Ижевске, который произошел 22 августа, был поджогом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии. Было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти потерпевшего, допрошены его родственники и соседи. Следователем готовят обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следствие считает, что 46-летний житель Ижевска пришел к потерпевшему, с которым употреблял алкоголь. Мужчины поссорились и злоумышленник сначала избил, затем несколько раз ударил серпом и металлическим стулом. После этого он облил пол керосином и поджег, после чего скрылся с места преступления.