В убийстве и поджоге в доме на Нижней в Ижевске обвиняют 46-летнего мужчину

Опубликована: Сегодня 14:40

Пожар в доме на улице Нижняя в Ижевске, который произошел 22 августа, был поджогом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии. Было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.

Следствие  считает, что 46-летний житель Ижевска пришел к потерпевшему, с которым употреблял алкоголь. Мужчины поссорились и злоумышленник сначала избил, затем несколько раз ударил серпом и металлическим стулом. После этого он облил пол керосином и поджег, после чего скрылся с места преступления. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти потерпевшего, допрошены его родственники и соседи. Следователем готовят обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.
Загрузка...
Теги
физкультура Москва рейтинг СКП дороги Дмитрий Медведев ДТП прокуратура убийство ГЖД Госсовет УР выставка музыка наркотики Украина Сарапул ГИБДД выборы Александр Волков видео конкурс здоровье Удмуртия торговля погода Владимир Путин бюджет терроризм свадьба Новый год/Рождество финансы Ува Глазов армия медицина розыск дети Можга ветеран Россия Ижевск безопасность Игра творчество Воткинск пенсия транспорт хоккей футбол фестиваль лес телевидение оружие мода пожар Малая Пурга бизнес религия Голливуд промышленность долг молодежь МВД Балезино зоопарк правительство МЧС депутат туризм праздник полиция самолет школа ЖКХ СМИ алкоголь технологии строительство занятость кино звезда спортсмен вода ремонт суд пристав образование штраф Ижавто природа Интернет траур семья ИжГТУ банк инвалид Завьялово преступление США животные
Все теги
Яндекс.Погода