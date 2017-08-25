Ульяна Кайшева из Можги стала чемпионкой мира среди взрослых по летнему биатлону

Опубликована: Сегодня 15:19





В смешанной эстафетой 2х6 км + 2х7,5 км Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском стартовал Ульяна Кайшева, стартуя за сборную России, одержала победу.

Ей довелось бежать первый этап эстафеты. Далее успех российской команды развивали исключительно олимпийские чемпионы – Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

На финише наша команда опередила ставшую второй сборную Словакии более чем на одну минуту. «Бронза» досталась представителям Украины.

Соревнования Чайковском продолжатся индивидуальными гонками.