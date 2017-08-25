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Ульяна Кайшева из Можги стала чемпионкой мира среди взрослых по летнему биатлону
Опубликована: Сегодня 15:19
В смешанной эстафетой 2х6 км + 2х7,5 км Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском стартовал Ульяна Кайшева, стартуя за сборную России, одержала победу.
Ей довелось бежать первый этап эстафеты. Далее успех российской команды развивали исключительно олимпийские чемпионы – Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.
На финише наша команда опередила ставшую второй сборную Словакии более чем на одну минуту. «Бронза» досталась представителям Украины.
Соревнования Чайковском продолжатся индивидуальными гонками.
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