Ульяна Кайшева из Можги стала чемпионкой мира среди взрослых по летнему биатлону

Опубликована: Сегодня 15:19

В смешанной эстафетой 2х6 км + 2х7,5 км Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском стартовал Ульяна Кайшева, стартуя за сборную России, одержала победу. 

Ей довелось бежать первый этап эстафеты. Далее успех российской команды развивали исключительно олимпийские чемпионы – Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

На финише наша команда опередила ставшую второй сборную Словакии более чем на одну минуту. «Бронза» досталась представителям Украины.

Соревнования Чайковском продолжатся индивидуальными гонками.



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