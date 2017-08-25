Автомат по продаже пельменей скоро заполонит Россию

Опубликована: Сегодня 16:45





Вендинговый автомат по продаже пельменей предлагают для установки рябом с такими, уже привычными машинами по приготовлению кофе.





В аппарат с названием Pel-Meni встроена морозильная камера на 10 кг мороженых пельменей – это 50 порций готового продукта. Вендинговый автомат после оплаты и до выдачи порции горячих пельменей дополнительно может выдать контейнер с сопутствующими товарами: вилкой, солью, перцем, майонезом и т.д.Стоимость аппарата 500 000 рублей, соизмерима со стоимостью большинства вендинговых аппаратов, а потенциал по привлекательности для клиентов гораздо выше, считают эксперты. С этим аппаратом может конкурировать только ресторан. Порция пельменей стоимость 150 рублей может принести владельцу аппарата до 100 рублей прибыли.



