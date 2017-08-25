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В Ижевске врачи и волонтеры спасают расстрелянную зверями собаку
Опубликована: Сегодня 17:16 Жители Ижевска спасли расстрелянную из «пневматики» собаку.
Израненное животное нашли в поле на Нылгинском тракте, об этом сообщили в группе «Четыре лапы» в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 25 августа.
Местные жители обратились к волонтерам. Добровольцы доставили собаку к ветеринарам. Как рассказала информагентству «Сусанин» врач госпиталя Екатерина Шабалина, в тело собаки попало больше 10 пуль. «Одна пуля в кости, под кожей еще больше десяти – в шее, груди, лапах. Несколько пуль попало в нее тогда, когда она уже лежала», - отметила Шабалина.
Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение Капитошки - так они назвали бедного зверька.