В Удмуртии две цыганки украли у 52-летней женщины 750 тысяч

Опубликована: 26 Августа 2017 г. 10:59





Цыганки украли сумку, в которой было 900 тысяч рублей, но забрали только 750 тысяч оставшуюся сумму просто не заметили.



Полицейские задержали двух цыганок 18 и 25 лет по подозрению в краже. Пресс-служба УМВД России по г. Ижевску сообщила, что девушки приехали в Удмуртию, в одну из деревень Малопургинского района, и без предупреждения зашли в дом к 52-летней местной жительнице.



- Пока одна из девушек отвлекала женщину разговорами, вторая прошла в комнату. В шкафу она нашла дамскую сумку, внутри оказались деньги, - передает пресс-служба. - Забрав сумку, обе злоумышленницы покинули дом. Внутри оказалось 750 тысяч рублей. Еще 150 тысяч – в боковом кармане – злоумышленницы не заметили.

Деньги копила дочь потерпевшей в течение нескольких лет. А подозреваемых обнаружили на территории Татарстана. Им грозит до шести лет лишения свободы.