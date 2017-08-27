Три стороны намерены добиваться опеки над сыном убитой в США сарапульчанки

Опубликована: Сегодня 12:25





За право опеки 9-летнего Даниэля будут бороться три стороны: родственники со стороны погибшей матери (бабушка, тетя и дядя ребенка), родственник мальчика со стороны отца, а также близкие Натальи Ившиной в Америке и ее молодой человек, Джесси Гонсалес, который был Даниэлю как отец.

Напомним, что 21 августа отец Даниэля, Константин, на глазах у ребенка застрелил его мать, Наталью Морозову (в девичестве Ившину) и забрал ребенка. Морозова-старшего нашли и смертельно ранили при попытке задержания.

После болезненного и очень тяжелого развода с Константином, единственными близкими для Натальи и Даниэля в США людьми были новый возлюбленный сарапульчанки, Джесси Гонсалес, и его семья. Они просили оставить мальчика с ними, но он остался на попечении властей.

Близким погибшей Натальи Ившиной, которые будут бороться за Даниэля, помогают на самом высоком уровне: в помощи семье принимают участие лично врио Главы Удмуртии Александр Бречалов, уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова, готовность помочь выразили и российские дипломаты, работающие на территории США.



В США уже вылетели родные Натальи Мрозовой. Кроме того, в Америке уже находится родственник Даниэля со стороны его отца, Константина Морозова, который также намерен заявить свое право на ребенка.



