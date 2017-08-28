В Удмуртии нет кинематографа считает режиссер Станислав Говорухин

Опубликована: Сегодня 09:19

Фото: Сусанин
Известный российский режиссер Станислав Говорухин считает, что в Удмуртии нет кинематографа, сообщает СУСАНИН.

В воскресенье, 27 августа, Говорухин рассказал:  "Что я могу знать об удмуртских кинематографистах? Пока здесь нет кинематографа, но сегодня появился такой феномен, как якутский кинематограф. О них пишут, они на кинофестивалях участвуют. Мне кажется, что это хорошее начало. Конечно, надо развивать региональный кинематограф, и не только документальное кино, нужно снимать и игровые картины, или пытаться, по крайней мере, вот тогда мы и узнаем об удмуртских кинематографистах."

По его мнению толчком в развитии регионального кинематографа могут стать талантливые люди. "Сегодня снимают кино на телефоны, и иногда не нужны большие средства для этого. Конечно, надо с чего-то начинать, а потом и руководство региона, если увидит, что это интересный и талантливый коллектив, тоже будет помогать", - пояснил режиссер.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов уточнил, что в Удмуртии готовы поддерживать любые талантливые проекты, в том числе и в области кино. "Хочу добавить про молодых ребят из Якутии: началось все не от программы некой поддержки якутского кино, а от инициативы только талантливых ребят. Они сделали на свои средства и своими возможностями крутой проект, его увидели, оценили и там, вобщем-то, поддержка республиканская не особо нужна была, потому что и спонсоры и меценаты подтянулись, поэтому не только в кинематографе, в Удмуртии любые начинания, любые талантливые проекты мы готовы поддерживать и, в том числе, развивать кинематограф", - сказал Бречалов


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