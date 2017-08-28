82 умышленных поджога совершено в Удмуртии в 2017 году

Опубликована: Сегодня 09:28

В Удмуртии с начала 2017 года зарегистрировано 82 поджога, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Основными мотивами для совершения данного преступления являются месть, ревность, зависть, расовая или национальная принадлежность. Целью поджигателей могут быть сокрытие следов преступления, получение страховой выплаты, избавление от нежелательных соседей и прочее.

Напомним, что жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней. Также недавно суд отправил в колонию строгого режима на три года серийного поджигателя из Воткинска


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