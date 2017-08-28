82 умышленных поджога совершено в Удмуртии в 2017 году

Опубликована: Сегодня 09:28





Основными мотивами для совершения данного преступления являются месть, ревность, зависть, расовая или национальная принадлежность. Целью поджигателей могут быть сокрытие следов преступления, получение страховой выплаты, избавление от нежелательных соседей и прочее.Напомним, что жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней. Также недавно суд отправил в колонию строгого режима на три года серийного поджигателя из Воткинска