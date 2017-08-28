Росгвардейцы в Крыму спасли от маньяка девушку

Опубликована: Сегодня 10:17

В Керчи сотрудники Росгвардии спасли 17-летнюю девушку, которая истекала кровью на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Крыму.

Внимание росгвардейцев привлекли крики, доносившиеся с остановки. Выяснилось, что только что тут произошел жуткий инцидент — мужчина набросился и изрезал ножом несовершеннолетнюю.

Девушка потеряла много крови, поэтому правоохранители, оказав первую помощь, отвезли пострадавшую в керченскую больницу на служебном автомобиле. 

Медики диагностировали у нее множественные колотые раны живота и груди, повреждение внутренних органов, у девушки было пробито легкое и порезаны руки. В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое.

Благодаря свидетелям росгвардейцам также удалось задержать нападавшего, им оказался 31-летний местный житель. Преступника заключили под стражу. По факту покушения на убийство заведено уголовное дело.


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