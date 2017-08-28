Мальчик уехал к однокласснику в соседнюю деревню Удмуртии и потерялся

Опубликована: Сегодня 11:02

В воскресенье, 27 августа, около 15.30 из дома ушел 11-летний школьник. Из деревни Митино он уехал в соседнее село на велосипеде.

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщила, что около полуночи полиция начала поиски. Сотрудники подразделений были ориентированы на розыск мальчика.

В результате проведенных поисковых мероприятий утром 28 августа ребенок был обнаружен в соседней деревне в доме одноклассника.

Мальчик уже с родителями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.


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