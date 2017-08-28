Спасенного сотрудниками УФСИН Удмуртии котенка забрали в новый дом

Опубликована: Сегодня 11:52

Сотрудники УФСИН Удмуртии нашли дом для котенка, которого подбросили к их административному зданию, пишет сайт СУСАНИН.

На странице управления в «Фейсбуке» сообщают, что новые хозяева забрали Звездочку в пятницу, 25 августа: «Пятничное радостное. Наша Звездочка, которую сотрудники подобрали возле административного здания около трех недель назад, выздоровела, похорошела, повеселела и сегодня, наконец, обрела настоящий дом! Только что кошечку забрали новые хозяева.»

Напомним, что кошечку нашли 8 августа, во Всемирный день кошек. «Полосатый малыш еле передвигался – на лапке у него рана, глаза гноятся. Свозили в ветеринарную клинику, первую помощь оказали, дальнейшее лечение, видимо, будет на дому», - отмечали сотрудники УФСИН





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