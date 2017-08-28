Завтра в Удмуртии пройдут дожди

Опубликована: Сегодня 12:38

По прогнозу Удмуртского гидрометцентра, завтра в республике будет облачно. 

Ночью местами небольшие дожди. Днём по центральным и южным районам пройдут местами сильные дожди Удмуртии. Ветер южный ночью 2 — 7 м/с, днём 12 — 17 м/с.

29 августа небольшие геомагнитные возмущения, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 85%.

Вместе с тем, к 1 сентября погода должна наладиться, будет прохладно, но солнечно.


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