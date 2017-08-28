Безумная поджигательница задержана за поджог автомобилей и двух домов

Опубликована: Сегодня 13:25





В ночь с 16 на 17 июня 2017 года женщина подожгла два дома и автомобиль.

Она приехала в СНТ «Маяк», расположенный в Завьяловском районе, где сторожем работал ее бывший сожитель – 56-летний потерпевший. Она облила бензином его дом и дом его 54-летней знакомой и дом, после чего подожгла.

По мнению женщины, у ее бывшего сожителя возникли близкие отношения с потерпевшей. Бывший сожитель женщины успел выбежать из загоревшегося дома, однако вернулся в дом и получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Женщина и ее супруг выбрались из горящего дома и не пострадали.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой психическое заболевание в форме бредового расстройства. В отношении нее по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.