В Ижевск приехал председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Опубликована: Сегодня 15:25

Сегодня в Ижевске с рабочим визитом находятся председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Спикер Госдумы вместе с врио главы Удмуртии Александром встретился с руководителями муниципалитетов республики, после чего запланирована встреча с  общественностью.

Кроме того, в Ижевске сегодня находятся председатели четырех комитетов нижней палаты парламента. Председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов посетил 1 РКБ, познакомился с продукцией «Аксион-холдинг» для медицинских целей, а также обсудил реализацию программы по развитию телемедицины на территории республики. В актовом зале Агентства печати и массовых коммуникаций региона с руководителями местных СМИ в данный момент встречается председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, как сообщает ИА "Сусанин" накануне, сегодня встретился с творческой интеллигенцией Ижевска и посетить ряд объектов культуры. Кроме того, в регионе работает председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Николаев.


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