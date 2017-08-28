В Можге женщина ранила ножом сожителя

Опубликована: Сегодня 16:34

В Можге женщина ножом ударила сожителя. 

Ссора произошла после совместного употребления спиртных напитков. Известно, что госпитализировали 34-летнего можгинца с диагнозом: «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки, брызжейки, алкогольное опьянение». Полицейские задержали безработную, ранее не судимую, 36-летнюю жительницу г.Можги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.



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