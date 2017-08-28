Медбрат в Германии убил десятки людей вводимыми препаратами

Опубликована: Сегодня 14:22





По данным правоохранительных органов Германии, бывший медбрат Нильс Хегель уже отбывает пожизненное заключение за 6 доказанных ранее убийств больных. Во время следствия он признался, что от его рук погибло гораздо больше людей. Проверка этих сведений заняла 3 года.Были эксгумированы больше ста могил немцев, умерших в больницах, где работал медбрат-убийца. По результатам исследований общее число лиц, пострадавших от действий осужденного, увеличилось до 84. Нильс Хегель вводил пациентам препараты, вызывающие проблемы с сердцем, а потом пытался их реанимировать.Иногда это удавалось, чаще – нет. Целью этих действий, по признанию экс-медика, было желание добиться уважения коллег.