Поезд Москва-Ижевск станет быстрее: теперь не 17 часов, а 14

Опубликована: Сегодня 17:22

Время пути в поезде по направлению Москва-Ижевск-Москва постараются сократить с 17 до 14 часов.

По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас по этому поводу ведутся переговоры: "Мы сейчас идем к тому, чтобы сократить время в пути от Москвы до Ижевска с 17 до 14 часов."

Ранее стало известно, что по маршруту Ижевск-Москва по понедельникам, средам и пятницам будет летать еще одна авиакомпания, "Саратовские авиалинии".



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