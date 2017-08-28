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Поезд Москва-Ижевск станет быстрее: теперь не 17 часов, а 14
Опубликована: Сегодня 17:22 Время пути в поезде по направлению Москва-Ижевск-Москва постараются сократить с 17 до 14 часов.
По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас по этому поводу ведутся переговоры: "Мы сейчас идем к тому, чтобы сократить время в пути от Москвы до Ижевска с 17 до 14 часов."
Ранее стало известно, что по маршруту Ижевск-Москва по понедельникам, средам и пятницам будет летать еще одна авиакомпания, "Саратовские авиалинии".