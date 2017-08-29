Таксиста в Ижевске задержали после побега с ДТП со сбитыми им людьми

Опубликована: 28 Августа 2017 г. 18:08

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии сообщил, что сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего водителя «Хёндай» на улице Ракетной после введения плана «Перехват». Авария произошла 28 августа около 11:50 у дома №52 по улице Орджоникидзе.

Пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Госпитализация им не потребовалась.

Теперь таксисту грозит арест на срок до 15 суток, либо лишение прав на срок до года. 


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