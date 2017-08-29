В Удмуртии двух девочек-подростков задержали с наркотиками

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: vladnews.ru
Две девочки 1998 года рождения, недавно окончившие в Удмуртии среднеобразовательную школу, попали на скамью подсудимых. Подростков признали виновными в приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ).

В мае 2017 года, находясь в Ижевске, девочки через мобильный интернет приобрели наркотик, забрали его из указанного сбытчиком места и поделили между собой для последующего личного употребления, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре у них обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.

Кроме этого, в  том же месяце одна из них повторно приобрела наркотик и была также была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.

Виновницы отделались условными сроками лишения свободы.


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