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В Удмуртии двух девочек-подростков задержали с наркотиками
Опубликована: Сегодня 09:19 Две девочки 1998 года рождения, недавно окончившие в Удмуртии среднеобразовательную школу, попали на скамью подсудимых. Подростков признали виновными в приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ).
В мае 2017 года, находясь в Ижевске, девочки через мобильный интернет приобрели наркотик, забрали его из указанного сбытчиком места и поделили между собой для последующего личного употребления, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре у них обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.
Кроме этого, в том же месяце одна из них повторно приобрела наркотик и была также была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.
Виновницы отделались условными сроками лишения свободы.