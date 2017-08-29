В Удмуртии двух девочек-подростков задержали с наркотиками

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: vladnews.ru фото: vladnews.ru

В мае 2017 года, находясь в Ижевске, девочки через мобильный интернет приобрели наркотик, забрали его из указанного сбытчиком места и поделили между собой для последующего личного употребления, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре у них обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.Кроме этого, в том же месяце одна из них повторно приобрела наркотик и была также была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.Виновницы отделались условными сроками лишения свободы.