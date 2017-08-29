Врачи назвали норму кофе, продлевающую жизнь

Опубликована: Сегодня 10:10



фото: post40bloggers.com фото: post40bloggers.com

Подобные тематические эксперименты проводились и ранее, но не в таких крупных масштабах, и в них не учитывались возрастные категории и различные диеты. В своем исследовании, стартовавшем в 1999 году, ученые из Испании наблюдали за 20 тысячами добровольцев на протяжении многолетнего периода.Как выяснили медики, у участников, употребляющих минимум 4 чашки напитка в день, снижался уровень смертности в сравнении с теми, кто не пил кофе. Самое интересное, что при добавлении каждых двух дополнительных порций в сутки риск смертности снижался на 22%.Причины такого воздействия на организм пока не изучены, но эксперты, проанализировав состояние организма участников эксперимента, отмечают, что 4 чашки кофе в день – часть рациона, укрепляющего здоровье.