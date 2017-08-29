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Почти 4 млн рублей вывел через фирмы-«однодневки» директор ижевской УК
Опубликована: Сегодня 11:01 Директора одной из управляющих компаний Ижевска осудили за присвоение денежных средств ресурсоснабжающих организаций. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Судом установлено, что 31-летний подсудимый руководил компанией через подставных лиц, которые ранее были судимы и потребляли наркотики. Уплаченные жильцами четырех многоквартирных домов финансовые средства за поставленные тепловые и водные ресурсы энергосбытовым компаниям и городскому водоканалу подсудимый не перечислял, а присваивал, обналичивая через фирмы-«однодневки». За полгода подсудимый вывел в незаконный оборот почти 4 млн рублей.