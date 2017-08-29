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Пенсионер-эпилептик из Удмуртии спасся после почти недели блуждания по лесу
Опубликована: Сегодня 11:52 В Завьяловском районе Удмуртии пенсионер после почти недели блуждания по лесу самостоятельно вышел к людям. 65-летний Виктор Поворицын ушел за дарами природы 22 августа из деревни Докша и потерялся. На поиски мужчины неоднократно выезжали волонтеры, спасатели и полиция, но безрезультатно.
Как сообщили в группе ПСО «Регион 18», Виктор Александрович страдает частыми приступами эпилепсии, и шансов на его спасение оставалось все меньше и меньше. На седьмой день поступило сообщение от жителей деревни Колюшево, находящейся в четырех километрах от Докши, что пенсионер самостоятельно вышел на дорогу. Мужчину вернули домой, к родным, живого и здорового.
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