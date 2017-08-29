Пенсионер-эпилептик из Удмуртии спасся после почти недели блуждания по лесу

Опубликована: Сегодня 11:52



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Как сообщили в группе ПСО «Регион 18», Виктор Александрович страдает частыми приступами эпилепсии, и шансов на его спасение оставалось все меньше и меньше. На седьмой день поступило сообщение от жителей деревни Колюшево, находящейся в четырех километрах от Докши, что пенсионер самостоятельно вышел на дорогу. Мужчину вернули домой, к родным, живого и здорового.