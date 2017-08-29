Охотник попал в реанимацию после нападения медведя в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:59

фото: pg11.ru
В Глазовском районе, у деревни Пудвай, медведь напал на охотника. С травмой руки и головы мужчина попал в реанимацию. Как сообщил корреспонденту «Сусанина» госохотинпектор Минприроды Удмуртии Олег Варанкин, группа охотников отправилась на ловлю медведя в ночь с 27 на 28 августа. Охотник, который пострадал, выстрелил по животному, но тому удалось скрыться.

«На следующий день в дневное время эта же группа охотников пошли на добор раненого медведя. Человек, который стрелял, оказался впереди, увидел раненое животное, приблизился к нему, сделал выстрел, и медведь напал на него, а после снова убежал», - пояснил Варанкин.

Он также уточнил, что напавшее животное было не очень большим, порядка 100-120 килограммов, и его до сих пор не поймали.


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