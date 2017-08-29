Охотник попал в реанимацию после нападения медведя в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:59



фото: pg11.ru фото: pg11.ru

«На следующий день в дневное время эта же группа охотников пошли на добор раненого медведя. Человек, который стрелял, оказался впереди, увидел раненое животное, приблизился к нему, сделал выстрел, и медведь напал на него, а после снова убежал», - пояснил Варанкин.Он также уточнил, что напавшее животное было не очень большим, порядка 100-120 килограммов, и его до сих пор не поймали.