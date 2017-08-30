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Двое ижевчан не смогли унести все похищенные в магазине продукты и алкоголь
Опубликована: Сегодня 14:18 За кражу алкоголя и продуктов на сумму почти 51 тыс рублей в Ижевске задержаны два ранее судимых безработных приятеля: одному из них 25 лет, второму – 23.
Несколько дней назад в Ленинском районе они разбили в магазине стекло, забрались внутрь и украли алкогольные напитки и продукты. Похищенное молодые люди сложили в пакеты и спрятали неподалеку, после чего скрылись.
Злоумышленников задержали. В отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении а его 25-летний приятель до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания.
За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.