Двое ижевчан не смогли унести все похищенные в магазине продукты и алкоголь

Опубликована: Сегодня 14:18



фото: diets.drum-set.ru фото: diets.drum-set.ru

Несколько дней назад в Ленинском районе они разбили в магазине стекло, забрались внутрь и украли алкогольные напитки и продукты. Похищенное молодые люди сложили в пакеты и спрятали неподалеку, после чего скрылись.Злоумышленников задержали. В отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении а его 25-летний приятель до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания.За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.