|
Напавшего на охотника раненого медведя убили в Глазовском районе
Опубликована: Сегодня 15:41 Напавшего на охотника медведя убили в Глазовском районе. «Медведь, напавший на охотника 28 августа 2017 года вблизи деревни Пудвай, был ликвидирован утром 29 августа 2017 года недалеко от места нападения. Опасности для жителей больше нет», - говорится в сообщении пресс-службы муниципального образования.
Напомним, во время охоты на мужчину напал раненый медведь. Пострадавший охотник сейчас находится в реанимации.