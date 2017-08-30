Напавшего на охотника раненого медведя убили в Глазовском районе

Опубликована: Сегодня 15:41

фото: pixabay.com
Напавшего на охотника медведя убили в Глазовском районе. «Медведь, напавший на охотника 28 августа 2017 года вблизи деревни Пудвай, был ликвидирован утром 29 августа 2017 года недалеко от места нападения. Опасности для жителей больше нет», - говорится в сообщении пресс-службы муниципального образования.

Напомним, во время охоты на мужчину напал раненый медведь. Пострадавший охотник сейчас находится в реанимации.


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