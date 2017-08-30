Власти Кеза потратили свыше 170 миллионов рублей на дороги в никуда

Опубликована: Сегодня 16:52





Стало известно, что федеральный бюджет предоставил многомиллионные субсидии Кезскому району на строительство дорог. Вот только, как оказалось, дороги за 170 миллионов рублей никуда не ведут. По крайней мере, именно так решили автолюбители, которые пытались проехать по вновь построенным участкам дорог.

История вопроса такова, что строительство это планировалось еще при прежнем главе Удмуртии Александре Соловьеве. Тендеры на проектирование дороги (Кез - Кулига - Карсовай) - Доронята и экспертизу проекта были проведены еще в 2016 году.

Несколько лет тому назад считалось, что Доронята – это перспективное направление. Более того, говорилось, что там живут школьники, которых обязательно необходимо доставлять в школу на автобусе. Вот только автобус по тем дорогам проехать не может. Более того, местный житель на условиях анонимности рассказал следующее: «Едешь на исток Камы в Кулигу и дорога кончается. Она становится глинистой с колеей, потом поворот направо – и четыре километра автобана. Поехал ты по этому автобану и уперся в лес. Пять лет назад решили построить дорогу в процветающий колхоз, где и школа и все остальное. Через пять лет строить начали, а колхоза-то уже нет больше, и там 10 человек проживает, ни школы и ничего нет. Живут там только те, кто не могут переехать».

В настоящее время в селе Доронята зарегистрировано порядка 60 человек, но живут там далеко не все. И к ним уже заканчивают строить дорогу стоимостью более 75 миллионов рублей, то есть на каждого из зарегистрированных жителей федеральный бюджет потратит более 1 миллиона и 250 тысяч рублей. Но если там фактически проживает 10 человек, то получается, что власти Кезского района на каждого из реальных жителей Доронят решили закопать в землю по 7,5 миллионов рублей. Хватило бы на переселение этих людей в современные квартиры в Ижевске.

Еще одно направление, куда районные власти Кеза зарывают деньги, это Сюрзи – Тортым. При этом, в муниципальном образовании Сюрзинском всего зарегистрировано около 270 жителей. Ну а дорога Сюрзи – Тортым необходима 86 людям (75 зарегистрированы в Тортыме, 11 в деревне Спиреныши). Субсидии из федерального бюджета на нее составили 96 миллионов 897 тысяч рублей. Таким образом, на каждого из жителей этих населенных пунктов власти намерены потратить порядка 1 миллиона 126 тысяч рублей путем постройки дороги.

Интересно, что успешно осваивая 173 миллиона рублей из федерального бюджета, в районном центре не нашлось денег, чтобы субсидировать пассажирские перевозки. 20 августа в Кезе закрылись все официальные маршруты автобусов, по которым ранее людей возил «Удмуртавтотранс». Дело в том, что бюджетом района на субсидирование пассажирских перевозок были предусмотрены 50 тысяч рублей. Этого оказалось недостаточно. В бюджете района, который на первое полугодие 2017 года составляет немногим более 300 миллионов, не нашлось нескольких тысяч рублей, чтобы продолжить функционирование общественного транспорта.

Между тем, 28 августа Главы муниципалитетов Удмуртии пожаловались спикеру нижней палаты Парламента Российской Федерации Вячеславу Володину на низкую зарплату. Неизвестно, был ли среди недовольных своей зарплатой глава Кезского района, но по Кезу ходят слухи, что его зарплата превышает 100 тысяч рублей.