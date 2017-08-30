Домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева могут продлить на месяц

Опубликована: Сегодня 17:58

фото: pp-udmurt.ru
Следствие попросило на месяц продлить домашний арест обвиняемого в коррупции экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщает информагентство «Сусанин», дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Соловьева сроком на месяц, то есть до 4 октября», - сообщила пресс-секретаря Бассманного суда Москвы Юнона Царева.

Напомним, домашний арест Александр Соловьев отбывает в квартире своей дочери в Москве. Отпустить бывшего руководителя региона под домашний арест в начале августа текущего года попросило следствие.


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