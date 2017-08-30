Два человека пострадали в перевернувшейся иномарке на трассе «Ижевск-Сарапул»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.Очевидцы аварии уточнили в группе ИГГС, что водитель иномарки пошел на обгон, но автомобиль потерял сцепление с мокрым после дождя асфальтом.