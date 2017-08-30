Два человека пострадали в перевернувшейся иномарке на трассе «Ижевск-Сарапул»

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Два человека пострадали в вечернем ДТП, произошедшем в минувший вторник на трассе «Ижевск-Сарапул». Около 18:30 на 37 км водитель автомобиля «Peugeot Partner» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.

Очевидцы аварии уточнили в группе ИГГС, что водитель иномарки пошел на обгон, но автомобиль потерял сцепление с мокрым после дождя асфальтом.


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