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Два человека пострадали в перевернувшейся иномарке на трассе «Ижевск-Сарапул»
Опубликована: Сегодня 08:30 Два человека пострадали в вечернем ДТП, произошедшем в минувший вторник на трассе «Ижевск-Сарапул». Около 18:30 на 37 км водитель автомобиля «Peugeot Partner» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали.
Очевидцы аварии уточнили в группе ИГГС, что водитель иномарки пошел на обгон, но автомобиль потерял сцепление с мокрым после дождя асфальтом.