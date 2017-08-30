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В Ижевске фанат спиннеров украл 300 подшипников с завода
Опубликована: Сегодня 09:21 В ночное время с одного из заводов, расположенных в Устиновском районе Ижевска, поступило сообщение о преступлении. Как оказалось, с территории предприятия было похищено 300 подшипников стоимостью более 18 500 рублей.
В кратчайшие сроки полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый ижевчанин, работник этого предприятия. Похищенное имущество у мужчины изъяли и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.