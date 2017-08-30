В Ижевске фанат спиннеров украл 300 подшипников с завода

Опубликована: Сегодня 09:21



фото: acsvalves.com фото: acsvalves.com

В кратчайшие сроки полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый ижевчанин, работник этого предприятия. Похищенное имущество у мужчины изъяли и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.