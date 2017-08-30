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Ижевчане не смогут купить алкоголь 1 сентября
Опубликована: Сегодня 10:12 МВД по Удмуртской Республике напоминает о запрете на продажу алкогольной продукции 1 сентября. В соответствии в Законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», запрет касается всех торговых организаций, занимающихся розничной реализацией алкоголя.
Особое внимание полицейскими будет уделено пресечению фактов реализации алкоголя несовершеннолетним. Как сообщили в подразделении по делам несовершеннолетних МВД по УР, с начала года к административной ответственности за совершение указанных правонарушений привлечено 85 граждан. Кроме того, законодательством предусмотрена уголовная ответственность за повторный факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Так, сегодня сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту повторной реализации пива 15-летнему подростку в одном из продуктовых магазинов Первомайского района Ижевска.