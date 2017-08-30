Житель Ижевска попал в аварию на угнанной у родственника ГАЗели

Опубликована: Сегодня 12:39



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Мужчину задержали сотрудники ДПС, которые установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В это время владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию, и полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).Горе-водителя до решения суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.