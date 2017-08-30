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Житель Ижевска попал в аварию на угнанной у родственника ГАЗели
Опубликована: Сегодня 12:39 В начале августа на одной из автостоянок в Устиновском районе житель Ижевска угнал принадлежащий родственнику автомобиль ГАЗель и отправился кататься на нем по городу. Поездка продлилась недолго: на ул. Гагарина водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Мужчину задержали сотрудники ДПС, которые установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В это время владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию, и полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).
Горе-водителя до решения суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.