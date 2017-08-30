В Удмуртии 10 дней разыскивают не доехавшего до Ижевска мужчины

Опубликована: Сегодня 14:07

фото: vk.com/psoregion18
Уже 10 дней в Удмуртии разыскивают 51-летнего Бодалева Семена Геннадьевича. Мужчина гостил в деревне Кушсо-Ключ Шарканского района, и вечером 20 августа отправился домой, в Ижевск, но там он так и не появился.

Также неизвестно, дошел ли пропавший до трассы, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Сотовый телефон Семена Геннадьевича стал недоступен с 23 августа, а до этого момента он не отвечал на звонки.

Приметы: рост 175-178 см, телосложение плотное, волосы короткие, с сединой. Особая примета: на левом глазу бельмо, ходит в очках.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщите по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71, либо в полицию по тел. 02.


Теги
Интернет пенсия банк религия суд самолет фестиваль свадьба бизнес МЧС Воткинск Ижавто строительство торговля убийство творчество Дмитрий Медведев Госсовет УР дети армия наркотики кино СКП Владимир Путин вода промышленность прокуратура Россия Голливуд бюджет выборы хоккей Сарапул школа долг Москва конкурс пристав ремонт ДТП телевидение траур дороги терроризм семья ИжГТУ выставка видео США депутат спортсмен Удмуртия штраф Балезино ГИБДД ЖКХ финансы рейтинг футбол инвалид занятость мода оружие транспорт Глазов лес правительство ГЖД Завьялово полиция животные звезда технологии здоровье праздник СМИ погода МВД музыка туризм природа Александр Волков физкультура преступление Можга образование безопасность Игра алкоголь Украина Ижевск медицина молодежь Ува пожар Малая Пурга ветеран Новый год/Рождество розыск зоопарк
Все теги
Яндекс.Погода