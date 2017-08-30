В Удмуртии 10 дней разыскивают не доехавшего до Ижевска мужчины

Опубликована: Сегодня 14:07



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Также неизвестно, дошел ли пропавший до трассы, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Сотовый телефон Семена Геннадьевича стал недоступен с 23 августа, а до этого момента он не отвечал на звонки.Приметы: рост 175-178 см, телосложение плотное, волосы короткие, с сединой. Особая примета: на левом глазу бельмо, ходит в очках.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщите по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71, либо в полицию по тел. 02.