Москвичи удивлены памятнику ижевскому оружейнику Михаилу Калашникову

Опубликована: Сегодня 15:40

фото: facebook.com/vera.dorofeeva.9
Памятник Михаилу Калашникову установят Москве. Победивший в закрытом конкурсе проект был представлен министром культуры Мединским Президенту страны Владимиру Путину во время посещения последним концерна «Калашников» в Ижевске в сентябре 2016 года. Открытие памятника было тогда запланировано на январь 2017 года, но москвичи, проживающие в районе Садово-Каретной улицы обнаружили постамент лишь на днях.

Однако москвичи недоумевают по поводу места расположения скульптуры и сопровождающего ее дополнения: «сзади фоном — силуэт земного шара — мировое значение такого явления, как автомат Калашникова. И на земном шаре происходит борьба — как она и происходит сейчас — между добром и злом», — пояснил народный художник России, автор проекта Салават Щербаков. Борьбу на земном шаре олицетворяет изображение архангела Михаила, поражающего копьем дракона. В районных фейсбук-группах уже несколько недель кипит возмущение по поводу монумента.

Vera Dorofeeva

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