Москвичи удивлены памятнику ижевскому оружейнику Михаилу Калашникову

Опубликована: Сегодня 15:40



фото: facebook.com/vera.dorofeeva.9 фото: facebook.com/vera.dorofeeva.9

Vera Dorofeeva UPD Дополнение для самых педантичных, а так же для тех, кто не понял юмора про Долгорукова: 1. Памятник устанавливают на Садовом, в Оружейном сквере, это зелёный островок. В этом месте с одной...

Екатерина Рождественская Ну всё, теперь мне не спать, я узнала, мимо чего я каждый день проезжаю на Садово-Каретной... Только вчера написала про огромный постамент и расколотый земной шар недалеко от Кукольного театра,...

Однако москвичи недоумевают по поводу места расположения скульптуры и сопровождающего ее дополнения: «сзади фоном — силуэт земного шара — мировое значение такого явления, как автомат Калашникова. И на земном шаре происходит борьба — как она и происходит сейчас — между добром и злом», — пояснил народный художник России, автор проекта Салават Щербаков. Борьбу на земном шаре олицетворяет изображение архангела Михаила, поражающего копьем дракона. В районных фейсбук-группах уже несколько недель кипит возмущение по поводу монумента.