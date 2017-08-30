За вооруженное нападение житель Ижевска поплатился свободой

Опубликована: Сегодня 17:16



фото: m.ru.sputnik.az фото: m.ru.sputnik.az

Приставив клинок ножа к шее одного из них, разбойник потребовал деньги, тот испугался и отдал ему всю имевшуюся при себе наличность. Другой потерпевший отказал грабителю, за что получил удар ножом в бедро. После чего преступник обыскал карманы раненого и так же похитил деньги.Ижевчанина признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов используемых в качестве оружия).