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За вооруженное нападение житель Ижевска поплатился свободой
Опубликована: Сегодня 17:16 В исправительную колонию строгого режима на 3 года 4 месяца попал житель Ижевска. В апреле этого года мужчина в квартире по ул. Ворошилова напал с кухонным ножом на малознакомых парней.
Приставив клинок ножа к шее одного из них, разбойник потребовал деньги, тот испугался и отдал ему всю имевшуюся при себе наличность. Другой потерпевший отказал грабителю, за что получил удар ножом в бедро. После чего преступник обыскал карманы раненого и так же похитил деньги.
Ижевчанина признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов используемых в качестве оружия).